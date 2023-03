Il presidente di Libera, don Luigi Ciotti: "Le associazioni criminali sono diventate moderne imprese"

70 mila persone hanno sfilato a Milano al corteo organizzato da Libera e altre associazioni per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno delle vittime innocenti delle mafie. Poi dal palco in piazza Duomo vengono letti i nomi delle 1069 persone assasinate dalla criminalità organizzata.”C’è un lungo elenco di morti che viene normalizzato, diventa una delle tante cose, ma non è così. Le mafie sono diventate moderne imprese”, ha detto Don Luigi Ciotti presidente di Libera. In piazza anche il sindaco di Milano Beppe Sala e la segretaria del Pd Elly Schlein che avverte: “La mafia non si combatte aumentando il tetto del contante”.

