Dal palco in Piazza Duomo verranno letti i nomi di 1069 persone le cui storie sono state raccolte negli anni da Libera. Presenti don Luigi Ciotti, il sindaco Giuseppe Sala, la leader del Pd, Elly Schlein e il segretario Cgil Maurizio Landini

Sono oltre 500 i familiari di vittime innocenti delle Mafie che si trovano a Milano per il corteo in occasione della XXVIII Giornata per la memoria e l’impegno delle vittime delle Mafie. Dal palco verranno letti i nomi di 1069 persone, nomi che negli anni Libera, associazioni nomi e numeri contro le Mafie ha raccolto, raccontando la loro storia “per fare della memoria impegno”. Il corteo è partito da Porta Venezia, l’arrivo è previsto in Duomo passando per piazza della Scala.

Don Ciotti: “Governo ascolti familiari vittime innocenti”

Al Governo “dico di ascoltare la vita e la storia dei familiari”. Così don Luigi Ciotti, presidente di Libera associazioni nomi e numeri contro le Mafie, a Milano, in occasione del corteo per XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno delle vittime innocenti delle Mafie. “Senza verità non c’è giustizia“, afferma. “Ci sono incongruenze legislative accumulate, nodi da sciogliere. È necessario che la politica ascolti, ascolti, ascolti” prosegue don Luigi Ciotti.

I familiari chiedono “l’equiparazione alle vittime del terrorismo“. aggiunge don Luigi Ciotti, presidente di Libera associazioni nomi e numeri contro le Mafie, a margine del corteo di Milano per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle Mafie.”Qualcuno deve spiegare perché le vittime prima del ’61 non sono riconosciute”, afferma.

La Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie “nasce grazie a una donna: non scorderò mai il primo anniversario di Capaci, mentre le autorità ricordavano Falcone e Morvillo sentivamo questa donna, il suo pianto, era la colonna sonora. Era la mamma di Antonio Montinaro“. Così Luigi Ciotti a margine del corteo a Milano. “A un certo punto lei mi prende e mi dice ‘una domanda, ma come mai non dicono mai il nome di mio figlio’ – spiega Ciotti – il primo diritto è essere chiamata per nome”. Per questo Libera ogni anno legge dal palco della manifestazione i nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie, oltre 1.069 quest’anno.

Beppe Sala stringe mani a familiari

Il sindaco di Milano Beppe Sala è arrivato al corteo per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle Mafie a Milano. Il primo cittadino ha stretto le mani ai familiari delle vittime presenti al corteo.

“Quella contro la mafia non è una battaglia finita. Milano è ancora a centro di tanti interessi economici, e ciò è un bene ma questo attirerà anche tanti malintenzionati. Gli anticorpi che ci siamo fatti in questi anni attraverso errori e incertezze del nostro percorso ci aiuteranno” le parole del sindaco di Milano Beppe Sala durante il corteo per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie in corso nel capoluogo lombardo.

“Quest’anno è il trentesimo anniversario della strage di via Palestro e il decimo anniversario delle esequie di Lea Garofalo, per noi importantissime” dice ancora Sala. “Quindi abbiamo tante ragioni per essere in tanti in piazza adesso” a Milano. Non bisogna cadere nell’indifferenza, dice Sala, “come ricorda sempre Liliana Segre“. E aggiunge: “Tornare a Milano dopo 13 anni è molto importante”.

Landini: “La memoria non va mai persa”

“Bisogna sempre essere dalla parte della giustizia e della libertà. La memoria non va mai persa e la giustizia bisogna realizzarla”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando alla manifestazione organizzata a Milano da Libera e Avviso pubblici in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie.

Elly Schlein al corteo a Milano

Anche Elly Schlein, segretaria del PD, partecipa al corteo di Milano per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie. Schlein è in testa al corteo, accanto al sindaco Beppe Sala, e al primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore.

“Sono molto contenta di essere qua, è una bella giornata oggi, ci sono tanti giovani, amministratori e amministratrici. È bello”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a colloquio con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la manifestazione organizzata da Libera e Avviso pubblico in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

