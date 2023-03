Il presidente di Libera al corteo di Milano

Al Governo “dico di ascoltare la vita e la storia dei familiari”. Così don Luigi Ciotti, presidente di Libera associazioni nomi e numeri contro le mafie, a Milano, in occasione del corteo per XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno delle vittime innocenti delle mafie. “Senza verità non c’è giustizia“, afferma. E prosegue: “Ci sono incongruenze legislative accumulate, nodi da sciogliere. È necessario che la politica ascolti, ascolti, ascolti”.

