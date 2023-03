In un messaggio apparso sui social, il gruppo NoName057 scrive di "aver deciso di visitare gli italiani"

Il gruppo di hacker filorussi NoName057 rivendica un attacco al sito del Csm. In un messaggio apparso sui social, gli hacker scrivono di “aver deciso di visitare gli italiani, bloccando il sito del Consiglio superiore della magistratura“.

E inviano un altro messaggio a Bruno Frattasi, nuovo direttore dell’agenzia italiana di Cybersicurezza: “Ovviamente non se la passa bene. A quanto pare, anche lui verrà licenziato da noi, come avvenuto per il suo predecessore” Roberto Baldoni. Il gruppo di criminali informatici scrive anche a Francesco Lo Voi, procuratore capo di Roma “Si trova in una situazione del tutto insoddisfacente: da diverse settimane indaga senza successo sul nostro ‘viaggio’ italiano”. Il 22 febbraio scorso, lo stesso gruppo hacker ha preso di mira numerosi siti del Governo italiano e di grosse aziende, attraverso un attacco Ddos.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata