"Per non far annoiare il nuovo direttore dell'Agenzia Nazionale Bruno Frattasi abbiamo mandato in down diverse pagine del portale", si legge nella rivendicazione di NoName057 pubblicata sui social

Il collettivo di hacker filorussi NoName057 ha rivendicato un nuovo attacco Dos al sito del ministero della Difesa. “Per non far annoiare il nuovo direttore dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Bruno Frattasi abbiamo mandato in down diverse pagine del portale della Difesa“, si legge nella rivendicazione pubblicata sui social in cui compare anche una foto dello stesso Frattasi. Si tratta dello stesso gruppo che aveva rivendicato l’attacco Dos a diversi server di istituzioni e banche dello scorso 22 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata