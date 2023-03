In azione due militanti ambientalisti di Ultima Generazione

Blitz di attivisti per l’ambiente venerdì a Firenze. Presa di mira e imbrattata con vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio. Ad entrare in azione sarebbero stati due ragazzi bloccati subito dopo dal sindaco Dario Nardella che in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull’Arengario. I due, che appartengono al gruppo Ultima generazione, sono stati fermati e identificati. Immediatamente partite le operazioni di ripulitura della facciata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata