Blitz di Ultima generazione questa mattina in piazza del Duomo a Catania. Gli attivisti hanno deciso di incollarsi al basamento della fontana dell’Elefante (Liotru), simbolo della città. “Questa piazza rischia di finire sott’acqua entro fine secolo a causa dell’innalzamento delle temperature, del cambiamento climatico”, hanno detto gli attivisti. “Le scelte individuali non bastano. Ci vuole un’azione sistemica, un’azione centrale per risolvere l’azione climatica”. Poi, in maniera simbolica e provocatoria, hanno iniziato a pulire con un panno la fontana dopo essersi incollati al basamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata