Fitto lancio di bottiglie da parte di una decina di persone vestite di nero. Nessun ferito, al momento dell'attacco il locale era chiuso

Un raid contro il bar ‘Alkymya Bellini’ in piazza Bellini a Napoli compiuto da una decina di persone vestite di nero attraverso il lancio di bottiglie. È quanto accaduto nella notte nel capoluogo campano e secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli, allertati dai militari dell’esercito di vigilanza sulla piazza, sarebbe emerso come nel gruppo vi fossero diversi ultras dell’Eintracht Francoforte. Nessun ferito, il bar al momento del raid vandalico era chiuso. Proseguono le indagini dei militari dell’Arma per identificare gli autori.

La situazione in città è molto tesa dopo l’arrivo di circa 400 tifosi tedeschi, senza biglietto, per la partita di Champions League di questa sera allo stadio Maradona. I sostenitori dell’Eintracht sono arrivati all stazione Centrale di Napoli ieri sera nonostante il divieto di vendita dei biglietti, come si vede da una serie di video sono stati subito caricati su dei bus e scortati dalle forze dell’ordine in albergo. In un altro video che circola sui social si vede però un gruppo di tifosi napoletani lanciare razzi e petardi contro i bus carichi di tifosi tedeschi. In città ci sarebbero anche degli ultras dell’Atalanta, gemellati proprio con l’Eintracht.

