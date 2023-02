La decisione della Cassazione sull'anarchico in sciopero della fame contro il 41-bis

La Cassazione ha rigettato il ricorso dei difensori di Alfredo Cospito sul 41 bis. L’anarchico, in sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il regime di ‘carcere duro’ cui è sottoposto, resta in regime di 41 bis.

Cospito rifiuta la terapia

Appreso della decisione della Cassazione in tv, Alfredo Cospito, ricoverato nell’ospedale San Paolo di Milano, ha deciso di rifiutare la terapia medica a cui è sottoposto.

Anarchici: “Lo hanno condannato a morte”

“Lo hanno condannato a morte“. È la prima reazione che filtra dagli ambienti anarchici dopo la decisione della Suprema Corte. Alcuni manifestanti che da questa mattina erano riuniti in Piazza Cavour in solidarietà con il detenuto, hanno gridato “Assassini, assassini!”. Un militante ha detto al microfono: “Abbiamo saputo della decisione della Corte di Cassazione. Che fossero venduti e servi lo abbiamo sempre saputo, da oggi sono assassini. Quello che hanno fatto stasera sarà una vergogna per questa Corte e questo Paese”.

Polizia davanti a Cassazione, anarchici smontano sit-in

Dopo la notizia alcuni manifestanti hanno preso delle bottiglie in mano, hanno minacciato i giudici e la polizia. La polizia in tenuta antisommossa si è schierata davanti al Palazzaccio in tenuta anti sommossa: poco dopo il sit-in è stato smontato. I manifestanti hanno lasciato la piazza.

Valitutti: “Cassazione responsabile di ciò che succederà”

“Abbiamo saputo della decisione della Corte di Cassazione: che fossero dei venduti e dei servi lo abbiamo sempre saputo. Da oggi, ufficialmente, sono degli assassini. Si stanno marchiando del sangue di un compagno valoroso, di un nostro fratello, di una persona degna”. Così l’anarchico Lello Valitutti davanti alla Corte di Cassazione a Roma, dopo la decisione della Cassazione di non revocare il 41bis ad Alfredo Cospito. “Quello che hanno fatto stasera resterà scritto nella storia: sarà una vergogna per questa Corte, sarà una vergogna per questo Paese”, aggiunge specificando che loro “saranno i soli responsabili di tutto quello che succederà, insieme a quelli che li hanno forzati a prendere questa decisione assolutamente illegale, anticostituzionale, contraria a tutti i trattati sui diritti umani. Siete dei miserabili assassini”.

Legale: “Pensavamo diritto illuminasse buia vicenda, sbagliavamo”

“Leggendo i pareri favorevoli della DNAA, DDA, DAP inviati al Ministro avevamo capito che la decisione ministeriale fosse stata politica e non giuridica. Dopo la lettura della requisitoria del PG Gaeta pensavamo che il diritto potesse tornare ad illuminare questa buia vicenda. La decisione di questa sera dimostra che ci sbagliavamo“. È il commento dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale di Alfredo Cospito, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso della difesa, confermando il regime di 41bis per l’anarchico.

Salvini: “Non sarà violenza a cambiare leggi”

“Non saranno violenza o minacce a cambiare leggi e sentenze“. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la decisione della Cassazione sul 41 bis per Alfredo Cospito.

