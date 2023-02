Piazza Cavour, a Roma, è presidiata dalle forze dell'ordine in vista del sit-in a sostegno dell'anarchico

Piazza Cavour, a Roma, è presidiata dalle forze dell’ordine per il sit-in a sostegno di Alfredo Cospito. Oggi in Cassazione è fissata la camera di consiglio per decidere sul ricorso presentato dal difensore della anarchico, avvocato Flavio Rossi Albertini, per la revoca del 41 bis cui Cospito è sottoposto dal maggio scorso. Imponente lo schieramento degli agenti in piazza Cavour dove sono presenti diverse camionette delle forze dell’ordine.

La camera di consiglio di oggi era stata fissata in prima battuta dalla Suprema Corte per il 20 aprile, poi anticipata al 7 marzo e, successivamente, al 24 febbraio, in ragione delle precarie condizioni di salute del detenuto che è in sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il 41bis e l’ergastolo ostativo.

‘Lo stato democratico con il 41bis tortura‘, questo lo striscione affisso da circa una decina di anarchici, presenti al presidio di stamattina in piazza Cavour davanti alla Cassazione. Gli anarchici hanno poi sistemato altri striscioni davanti alla Cassazione a Roma: “Contro l’ergastolo ostativo ed il 41bis. Solidarietà con Alfredo Cospito” e “Il carcere uccide. Con Alfredo Cospito per la solidarietà internazionale”, si legge su alcuni di questi.

