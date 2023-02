Sono ritenuti responsabili di numerosi atti intimidatori anche con armi ed esplosivi

I carabinieri del R.O.S., in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 4 persone sospettate di appartenere a un gruppo neofascista attivo in particolare nella baronia sarda. La banda (che in ultimo si era riunita sotto la sigla Fronte Legionario Sardo) è ritenuta responsabile, nel tempo, di numerosi atti intimidatori (compiuti anche con armi ed esplosivi) in direzione della popolazione e sedi istituzionali, nonché di reati contro la persona, il patrimonio e spaccio di stupefacenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata