La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti dell'uomo

Un allenatore di basket è stato arrestato a Roma con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di uno dei ragazzi minorenni che allenava. La Polizia di Stato, dopo indagini coordinate dalla Procura di Roma, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo.

Allenatore arrestato era già stato condannato per abusi su minori

L’allenatore di basket arrestato a Roma dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale su un ragazzo minorenne che allenava era già stato condannato per violenza sessuale aggravata su minori, per fatti commessi sempre in ambito sportivo, in un’altra zona del centro Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata