Vittima una 28enne, che è stata portata in ospedale

Un altro episodio di violenza sessuale: a Genova la scorsa notte una donna è stata trovata da un amico in stato di shock vicino a piazza della Meridiana nel centro storico. La donna, una 28enne, era ferita ed è stata portata in ospedale dove avrebbe raccontato di essere stata assalita da un uomo in un vicolo, forse un pusher. Sul caso non c’è ancora una denuncia formale ma nelle prossime ore la ragazza sarà sentita dagli inquirenti. Sul caso indaga la squadra mobile della questura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata