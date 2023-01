Foto dall'archivio

Guardia giurata avrebbe sparato alla fidanzata per poi uccidersi

È quasi certamente un omicidio-suicidio quello avvenuto oggi pomeriggio a Genova. Una coppia di fidanzati è stata trovata morta con colpi d’arma da fuoco nella propria abitazione di via Anfossi nel quartiere Pontedecimo. Lui una guardia giurata di circa 30 anni avrebbe sparato con la pistola in dotazione alla donna di 23 anni, prima di togliersi la vita. A dare l’allarme un familiare che non riusciva a contattarli e si è recato sul posto. Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori della Omicidi della squadra mobile la coppia era molto litigiosa e stavano per lasciarsi ma non risultano al momento precedenti per denunce o segnalazioni. Sul posto sta intervenendo anche la Scientifica e il pm di turno.

La segnalazione da parte di un parente molto stretto della coppia alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 18. Da ore non riusciva a raggiungere telefonicamente la coppia e allora si è recato nell’appartamento di via Anfossi dove ha trovato i cadaveri. Sono in corso i rilievi della Omicidi e della Polizia scientifica.

