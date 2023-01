Un fermato nella manifestazione non preavvisata in piazza Trilussa in sostegno al militante anarchico detenuto nel carcere di Sassari al 41 bis

Tafferugli a Roma nell’ambito di una manifestazione non preavvisata in piazza Trilussa in sostegno ad Alfredo Cospito, militante anarchico detenuto nel carcere di Sassari al 41 bis. La Questura capitolina riferisce di un agente ferito nel corso di momenti di tensione che si sono verificati quando i manifestanti, oltre un centinaio, hanno lanciato bottiglie, fumogeni e sedie nel tentativo di oltrepassare uno sbarramento di forze dell’ordine. Le condizioni dell’agente, che ha riportato un taglio alla testa, non sono gravi. Un uomo è stato fermato.

