Accanto al traliccio 'Torre Bert' la scritta 'Fuori Alfredo Cospito dal 41 bis'

Incendiati alcuni cavi del traliccio ‘Torre Bert’ in collina a Torino. Il gesto sarebbe riconducibile all’area anarchica torinese: sul posto una scritta vergata di vernice viola e le parole ‘Fuori Alfredo Cospito dal 41 bis‘. Sul posto i carabinieri di Torino, che indagano sull’accaduto.

Il traliccio è usato come ripetitore per diverse compagnie, che hanno subito temporanei disservizi. Sul posto anche i tecnici, per ripristinare il servizio. L’area è parzialmente provvista di sistema di videosorveglianza, secondo quanto si apprende: le immagini saranno acquisite dagli investigatori.

