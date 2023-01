Così il presidente della Federazione italiana che tutela i gestori degli impianti di carburante: "Sarebbe segnale importante"

“Ci aspettiamo una nuova convocazione da parte del Governo. Potrebbe essere un segnale importante di attenzione alla categoria per noi per ridurre la durata dello sciopero e per loro per dimostrare che stanno collaborando”. Così il presidente nazionale di FIGISC Confcommercio Bruno Bearzi a Montecitorio a proposito dello sciopero benzinai. “Il recente aumento di 8 centesimi probabilmente riguarda pochi gestori, probabilmente riguarda solo alcune situazioni” ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

