La mobilitazione è programmata fino alle 19 del 26 gennaio. Sulle autostrade si parte invece alle 22 di questa sera

Alle 19 di stasera scatta lo sciopero dei benzinai, compresi i self service. Gli impianti di rifornimento saranno chiusi fino alle 19 del 26 gennaio. Sulle autostrade si parte invece alle 22 di stasera per terminare alle 22 del 26 gennaio. Lo sciopero è stato indetto da Faib, Fegica e Figisc/Anisa “per protestare – scrivono – contro la vergognosa campagna diffamatoria nei confronti della categoria e gli inefficaci provvedimenti del governo che continuano a penalizzare solo i gestori senza tutelare i consumatori. Per scongiurare nuovi aumenti del prezzo dei carburanti“.

