Secondo la Procura, i due avrebbero ucciso la donna, Rosa Bechere, per appropriarsi delle carte usate per il reddito di cittadinanza

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha iscritto due persone nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio, per la scomparsa di Rosa Maria Luisa Bechere, la donna sessantenne, invalida, della quale si erano perse le tracce circa 45 giorni fa dopo che era sparita dalla sua abitazione in via Petta, un condominio del rione San Nicola ad Olbia. Gli indagati sono Maria Giovanna Meloni, olbiese di 42 anni e il compagno Giorgio Beccu, 49 anni, residente a Berchidda, vicini di casa di Rosa Bechere, accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo la Procura, la coppia avrebbe rubato alla presunta vittima le carte Bancoposta e Postepay usate per l’accredito del reddito di cittadinanza, intestate alla donna invalida. Secondo le prime ricostruzioni, in corso di verifica da parte degli inquirenti, la coppia avrebbe anche sottratto i risparmi custoditi nella casa della donna. I due indagati avrebbero somministrato nel tempo alla presunta vittima diversi farmaci che ne avrebbero limitato le capacità cognitive, tanto da provocarne nelle scorse settimane un ricovero in ospedale.

La donna e i suoi presunti assassini vivevano nello stesso condominio dove lo scorso marzo era stato ucciso Tony Cozzolino, bruciato vivo, per il quale era stato arrestato Davide Iannelli, napoletano di 48 anni, proprio il compagno di Rosa Bechere, che si trova detenuto nel carcere di Bancali a Sassari. Secondo la Procura, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu avrebbero ucciso Rosa Bechere per appropriarsi anche di un ulteriore accredito di un rimborso Inps da 10mila euro. La coppia è accusata anche di aver nascosto il cadavere della donna e per questo i carabinieri di Olbia, su ordine del sostituto procuratore Daniele Rosa, magistrato titolare dell’inchiesta, hanno proceduto a varie perquisizioni in diverse abitazioni, tutte poste sotto sequestro.

