Il corpo scoperto da una donna di passaggio, che ha urlato spaventata: intervenuti i Finanzieri e la Guardia Costiera. Le indagini dei carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato scoperto questa mattina intorno alle 7 sul lungomare di via Redipuglia, a Olbia, in Sardegna, davanti alla banchina nella quale sono presenti la passeggiata e una pista ciclabile. Il corpo dell’uomo, che avrebbe secondo le prime notizie un’età compresa tra i 60 e i 70 anni, è stato scoperto da una donna che in quel momento passeggiava sul lungomare. La donna ha urlato, attirando l’attenzione di altri passanti. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza di Olbia e la Guardia Costiera, competente sul demanio marittimo. Le indagini sulla morte dell’uomo sono coordinate dai carabinieri di Olbia Centro, con il comandante Francesco Putzolu.

