La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, si cerca l'aggressore della notte di Capodanno

La procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’accusa di tentato omicidio per la 24enne israeliana che nella serata del 31 dicembre è stata accoltellata alla stazione Termini. Il fascicolo, secondo quanto apprende LaPresse, è stato aperto da parte della procura, in seguito alla trasmissione di una informativa da parte della Polizia ferroviaria che sta indagando sull’accaduto. Le indagini proseguono anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare l’aggressore della 24enne.

Non è chiaro cosa sia accaduto, si cerca di ricostruire i fatti anche attraverso le immagini di una telecamera di sorveglianza che mostrano un uomo con un sacchetto sferrare almeno due fendenti alla 24enne.

