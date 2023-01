È accaduto a Roma Termini. Potrebbe trattarsi di un tentativo di furto. La ragazza è in ospedale, sarebbe cosciente

Una giovane donna israeliana è stata accoltellata ieri a Roma in quello che pare essere un tentativo di furto. Lo riporta il Jerusalem Post citando il portale di notizie Kan News. La ragazza è in ospedale e sarebbe cosciente. Il ministero degli Esteri israeliano sarebbe al corrente dell’accaduto.

La Questura di Roma spiega che il fatto è accaduto a Roma Termini dove la 24enne, mentre stava facendo un biglietto alle biglietterie automatiche, è stata aggredita con delle coltellate. L’aggressore è scappato via. La donna è in prognosi riservata al policlinico Umberto I. Indagini in corso da parte della Polizia Ferroviaria.

A quanto si apprende la ragazza ha ricevuto più di un fendente. Il fatto è accaduto alle 21.45 circa. La giovane è sempre rimasta vigile, le sue condizioni gravi sono ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

