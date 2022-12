Foto dall'archivio

Coinvolti diversi mezzi, leggeri e pesanti. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, lunghe code

Un maxi incidente sulla autostrada A26 dopo Ovada, in direzione di Genova, ha coinvolto diversi mezzi provocando almeno otto feriti. Sul posto il 118: cinque feriti sono in codice giallo, tre in codice verde. Non ci sarebbe dunque nessuno in gravi condizioni.

Al momento l’intervento è in corso: lunghe code sull’autostrada per il maxi tamponamento che ha coinvolto mezzi leggeri e pesanti.

