L'incidente è avvenuto alle ore 16:00 sull'A4, all'altezza del casello di San Donà di Piave

È di sei morti il bilancio attuale di un grave incidente avvenuto poco prima delle ore 16 nel tratto dell’autostrada A4 in direzione Trieste all’altezza del casello di San Donà di Piave. Un furgone con a bordo sette persone ha tamponato violentemente un furgone che andava a bassa velocità nella corsia centrale. Al momento dell’incidente erano segnalati dei rallentamenti a causa del traffico intenso tra Meolo-Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro).

La situazione in autostrada

È stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste.

Le vittime

Sono ragazzi disabili le vittime del terribile incidente avvenuto nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 in direzione Trieste all’altezza del casello di San Donà di Piave, nel Veneziano. Si tratta di ragazzi affetti da sindrome di Down che erano in viaggio con l’associazione Centro 21 di Riccione. L’autista dovrebbe essere l’unico sopravvissuto in gravi condizioni. Il Comune di Riccioneha ha proclamato il lutto cittadino. Questo pomeriggio sono morti in un incidente stradale sei riccionesi disabili a San Donà di Piave, nel Veneziano, sull’A4 in direzione di Trieste. Le bandiere della città resteranno a mezz’asta in segno di condoglianze nei confronti dei familiari e di tutta la cittadinanza. L’evento di questa sera in Piazzale Ceccarini è annullato per lutto cittadino.

