L'azione di protesta del collettivo per chiedere l'attenzione del servizio pubblico sulla crisi climatica

Gli attivisti climatici di Extinction Rebellion hanno imbrattato il palazzo della Rai in via Villasanta a Milano per chiedere l’attenzione del servizio pubblico sulla crisi climatica. I manifestanti si sono incollati all’ingresso principale dell’edificio e, dopo essere saliti sul tetto, hanno affisso uno striscione che cita ‘DiRai la verità’. Inoltre, hanno gettato barattoli di vernice verde sulla scalinata e sui vetri del palazzo. “Vogliamo che il servizio pubblico, la Rai, comunichi la verità sulla crisi ecologica e climatica e che tratti la questione come il primo grande problema di cui informare la cittadinanza. Il collasso è in corso e tutti devono conoscere lo stato attuale delle cose”, hanno dichiarato gli attivisti.

