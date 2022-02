Alcune delle persone bloccate hanno urlato "Sei un cogl****", "C'è la guerra, altro che consiglio comunale sul clima"

(LaPresse) “La visibilità la hai già avuta, ti facciamo l’applauso, ora basta”, “Ma sa cosa me ne frega del tuo consiglio comunale?”, “C’è la guerra, altro che consiglio comunale”, “Sei un cogl****”. Sono solo alcune delle risposte (e degli insulti) ricevute da un attivista di Extinction Rebellion che oggi ha deciso di sedersi in mezzo al traffico tra il ponte della Gran Madre e piazza Vittorio a Torino, bloccando la viabilità, per protestare contro la crisi climatica. Gli attivisti hanno srotolato uno striscione con scritto “Siamo un PO nella merda” e poi hanno bloccato il traffico. Il giovane attivista oggetto della rabbia degli automobilisti reggeva un cartello con la scritta: “Sono terrorizzato dalla sesta estinzione di massa e dalla crisi climatica”.

