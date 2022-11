Sono ancora 4 i dispersi mentre gli sfollati sono circa 230

Si continua a scavare a Ischia, colpita dal maltempo nella notte tra venerdì e sabato scorsi, che ha provocato una frana a Casamicciola. I soccorritori cercano nel fango gli altri 4 dispersi. Sono 8, al momento, le vittime della tragedia.

Oggi è in programma nel centro operativo comunale di Casamicciola un vertice di istituzioni e soccorsi, presieduto dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Sull’isola, dall’alba di sabato scorso, sono al lavoro i soccorritori della protezione civile, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e numerosi volontari.

Sono 230 gli sfollati

Restano, ad ora, 230 gli sfollati che sono stati accolti nei palazzetti dello sport, mentre si stanno attivano le strutture ricettive dell’isola per ospitare le famiglie ecavuate. Sono una trentina le abitazioni non agibili per i danni provocati dal maltempo.

