Verifiche su scuole e su abitazioni coinvolte

L’ottava vittima ritrovata questa mattina tra il fango di Ischia è Michele Monti, 15enne, fratello di altre due giovani vittime: Francesca Monti e Maria Teresa Monti. I fratelli sono stati ritrovati ieri tra le macerie. Risultano invece ancora dispersi i due genitori Gianluca Monti e Valentina Castagna.

In zona rossa 30 abitazioni

“Stiamo procedendo speditamente con la perimetrazione della zona per capire quanti sono gli edifici e quando e se si potrà rientrare nelle abitazioni“, ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba, durante un incontro con la stampa. Inoltre si sta continuando a “spalare per consentire una migliore viabilità, al momento in condizioni accettabili” ha ribadito Palomba. La perimetrazione della zona rossa è collegata al numero di abitazioni che risultano coinvolte. Al momento sono 30 abitazioni”. Il prefetto ha poi ribadito che si sta tentando di accelerare nel tentativo di capire che ci siano altre abitazioni coinvolte.

Oltre 200 sfollati, 5 i feriti

Gli sfollati sono circa 230: 200 di loro restano presso le strutture alberghiere, circa una trentina ha trovato sistemazione da amici o parenti. “Il Capo della protezione civile – rimarca il prefetto di Napoli Palomba – sta ipotizzando, al di là dei sussidi per il pagamento degli alberghi alle famiglie, di trovare soluzioni alternative. Trovare allocazioni diverse, delle vere e proprie abitazioni, potrebbe alleviare la situazione di queste persone”. I dispersi sono 4, 5 i feriti, mentre le abitazioni coinvolte circa 30.

Verifiche su scuola, mercoledì possibile ritorno in classe

Questa mattina la Città metropolitana e il Comune di Casamicciola hanno avviato una serie di verifiche sulle scuole. L’ordinanza sindacale di chiusura degli istituti scadrà martedì. Si sta tentando – questa la volontà anche dell’Ufficio scolastico regionale – di far rientrare i ragazzi nelle scuole quanto prima, come ha spiegato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

