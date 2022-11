Il 25enne si è recato dai carabinieri per costituirsi: il delitto pare al culmine di una lite

Un uomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver accoltellato alla gola e ucciso la madre a Gabiano, in provincia di Alessandria. Nella serata di mercoledì sera i carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno arrestato il giovane, incensurato. Avrebbe colpito la vittima, 53enne, al culmine di una lite avvenuta nel primo pomeriggio nella sua abitazione e scaturita da crisi depressive. L’uomo avrebbe chiuso il cadavere in un grande sacco nero per rifiuti lasciandolo a terra nella cucina di casa. Subito dopo si sarebbe recato dai carabinieri per costituirsi.

Solo ieri, sempre in Piemonte, l’ultima tragedia familiare. A Canelli, in provincia di Asti, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il figlio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata