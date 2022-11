Foto dall'archivio

I carabinieri indagano sui motivi del gesto

Omicidio a Canelli, in provincia di Asti. Un uomo ha ammazzato il proprio figlio. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’omicidio sarebbe avvenuto stamani. Non si conoscono ancora i motivi alla base di quanto accaduto e sui quali sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Asti.

