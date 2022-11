Ottantadue hanno trovato la morte in ambito familiare/affettivo

Ancora una donna uccisa, e si allunga l’elenco di donne vittime della violenza omicida di partner o di ex nei primi mesi del 2022. Secondo i dati del Viminale, dal 1° gennaio al 6 novembre 2022, sono stati registrati 256 omicidi, con 94 vittime donne, di cui 82 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 48 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un lieve aumento nell’andamento generale degli eventi, che da 254 passano a 256 (+1%), mentre diminuisce il numero delle vittime di genere femminile, che da 103 scendono a 94 (-9%).

L’ultima vittima, in ordine di tempo, è Mynevere Karabollaj, 37 anni, di origini albanesi, uccisa nella notte fra il 20 e il 21 Novembre a Spinea, nel Veneziano, dall’ex marito che non avrebbe accettato la nuova relazione della donna.

Di seguito alcuni dei casi di femminicidio registrati da inizio anno.

14 GENNAIO

A Latina, Nadia Bergamini, 70 anni, muore uccisa dal genero Antonio Salvatore Zappalà, 44 anni. La donna aveva problemi di deambulazione ed era costretta su una sedia a rotelle. Stando alle indagini, di fronte a una richiesta di aiuto da parte della suocera, l’uomo l’avrebbe colpita ripetutamente fino a farla cadere a terra. Trovata agonizzante dalla figlia, la donna è stata portata in ospedale in codice rosso dove, nonostante l’intervento cui è stata sottoposta, è deceduta per le conseguenze delle percosse. Zappalà è stato arrestato.

15 GENNAIO

Una donna di 40 anni, di origini marocchine, viene soffocata e uccisa dal marito, suo connazionale, a Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro. L’uomo, dopo averla ammazzata è andato a lavoro e ha raccontato tutto al proprio datore di lavoro. Secondo le indagini, al termine di un violento litigio, il 49enne, operaio edile, avrebbe ucciso la moglie. Al gip, nel corso ell’interrogatorio di garanzia, l’uomo ha confessato il delitto, ora è in carcere con l’accusa di omicidio volontario.

18 GENNAIO

A Roma, in zona Marconi, Simona Michelangeli, 41 anni viene trovata morta nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi è il convivente, 42 anni, ai quali racconta di aver trovato la propria compagna in crisi respiratoria sul letto. Ma sul corpo della donna, i soccorsi notano lividi. Secondo le indagini, la donna sarebbe stata ripetutamente vittima di maltrattamenti. L’uomo è stato arrestato.

1 FEBBRAIO

A Grumo Nevano, in provincia di Napoli, Rosa Alfieri, 23 anni, viene ritrovata senza vita all’interno di un condominio. È stato il padre della ragazza. La 23enne era stata attirata con una scusa in un appartamento del palazzo da un vicino che l’ha uccisa. Elpidio D’Ambra, 31 anni, che al gip confessa il delitto.

5 FEBBRAIO

A Zeddiani, in provincia di Oristano, Daniela Cadeddu, 51 anni, viene ammazzata dal marito Giorgio Meneghel, 53 anni. I due erano separati, ma vivevano insieme. L’uomo l’ha uccisa colpendola due volte alla testa con un martello. Il 53enne ha confessato l’omicidio.

1 MARZO

A Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, Anna Borsa, 30 anni, viene uccisa con colpi di pistola dal suo ex, Alfredo Erra, 40 anni. La 30enne è stata uccisa mentre era nel salone del parrucchiere dove lavorava. Erra ha ferito anche altre 2 persone persenti in quel momento nel negozio. Dopo averle sparato, Erra ha tentatro di suicidarsi rivolgendo verso di sé la pistola, senza riuscirci. Si è dato alla fuga, ma è stato catturato in una area di servizio dell’autostrada A2. L’uomo è stato portato in carcere, con l’accusa di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione.

8 MARZO

A San Leonardo di Cutro, in provincia di Crotone, viene ammazzata con un colpo al petto Vincenza Ribecco, 60 anni. I carabinieri della compagnia di Crotone anno fermato il marito, 69 anni, con l’accusa di omicidio volontario premeditato e porto abusivo di arma.

12 MARZO

A Lentini, nel Siracusano, viene ammazzata con una coltellata alla gola Naima Zahir, 45 anni. Dopo un lungo interrogatorio, per l’omicidio è stato indagato il marito.

20 MARZO

A Napoli, Anastasiia Bondarenko, 23 anni, arrivata in Italia dall’Ucraina da due mesi, muore carbonizzata nel rogo dell’appartamento in Vico I Sant’Antonio Abate dove viveva con la figlia di 5 anni e altri connazionali. Ad appiccare il rogo, secondo i carabinieri, Dmytro Trembach, cittadino ucraino e compagno della donna, fermato dai militari dell’Arma.

20 MARZO

A Borno, un Comune della Val Camonica in provincia di Brescia, viene ritrovata in sacchi dell’immondizia il corpo fatto a pezzi di Carol Maltesi, 25 anni, scomparsa da gennaio. A ucciderla Davide Fontana, 43 anni, dipendente di un istituto bancario nel Milanese. I due, qualche tempo prima, avevano avuto una relazione.

29 MARZO

A Molina di Fiemme, in provincia di Trento, una donna di 50 anni, Viviana Micheluzzi, è stata ammazzata dal marito, Mauro Moser, 56 anni, con una pistola. Con la stessa arma, l’uomo, 56 anni, si è successivamente tolto la vita.

6 APRILE

A Dormelletto, in provincia di Novara, Sonia Solinas viene ritrovata senza vita nel suo appartamento. La donna, 49 anni, è stata ammazzata dal compagno, Filippo Ferrari, 39 anni. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato qualche ora più tardi ai piedi di un cavalcavia in provincia di Verbania.

20 APRILE

A Fara Gera, in provincia di Bergamo, Romina Vento, 44 anni, viene uccisa dal convivente Carlo Fumagalli, 49 anni. L’uomo si è gettato con la auto nelle acque del fiume Adda a Fara Gera. Lui è riuscito a salvarsi fuggendo a nuoto. Dopo averlo sentito per tutta la notte in caserma a Treviglio, gli inquirenti hanno ricostruito quanto accaduto e formulato nei suoi confronti l’ipotesi di omicidio volontario.

22 APRILE

A Rimini, Angela Avitabile, 62 anni, è stata uccisa dal marito coetaneo Raffaele Fogliamanzillo nel corso della serata del 22 aprile 2022 a Rimini. I due si trovavano nell’appartamento della figlia, assente nel momento del delitto, per accudire i nipotini. L’uomo, per cause ancora da chiarire, probabilmente al culmine di un litigio, ha iniziato ad aggredire la moglie a coltellate.

3 MAGGIO

A Frosinone, viene trovata senza vita Romina De Cesare, 36 anni, uccisa con 15 coltellate. Qualche ora più tardi, le forze dell’ordine fermano l’ex della vittima, Pietro Ialongo, ritrovato in stato confusionale su una spiaggia di Sabaudia, in provincia di Latina.

4 MAGGIO

A Saramate una donna e sua figlia sono state ammazzate a martellate. Allertati dai vicini, sono arrivati sul posto i carabinieri che hanno ritrovato anche il marito e padre della ragazza con i polsi tagliati. L’uomo avrebbe tentato il suicidio.

7 MAGGIO

A Udine, Lauretta Toffoli, 74 anni, viene ritrovata senza vita dal figlio, nella sua casa. Il giorno successivo, 8 maggio, viene fermato per gravi indizi di colpevolezza come autore del reato Vincenzo Paglialonga, 40enne vicino di casa della vittima. Di fronte al magistrato, Paglialonga ha preferito non rispondere.

19 MAGGIO

A Rimini, Noelia Rodriguez Chura, 46 anni, è stata uccisa nel corso del primo pomeriggio del 19 maggio 2022 all’interno di un’abitazione dell’ex quartiere popolare. A ucciderla, con un coltello, l’ex compagno, Maximo Aldana De La Cruz, 54 anni.

25 MAGGIO

A Vittoria, in provincia di Ragusa, è stata ammazzata in strada, sotto gli occhi del figlio di 10 anni, Brunilde Halla, 37 anni di origini albanesi. Nella notte, i carabinieri hanno fermato un 28enne che ha confessato l’omicidio.

8 GIUGNO

A Vicenza, Lidia Miljkovic viene ammazzata dall’ex marito mentre è in strada. I due erano in fase di separazione. Lui, 42enne di origini bosniache, ha atteso che la donna tornasse a casa dopo aver accompagnato a scuola i figli e le ha sparato dall’auto. Dopo si è dato alla fuga.

2 LUGLIO

A Marina di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, Domenica Caligiuri, 71 anni viene trovata senza vita nella propria abitazione, uccisa a coltellate. I carabinieri hanno fermato il marito della donna, Luigi Carlino, 73 anni, che, nel corso dell’interrogatorio ha confessato di averla ammazzata.

3 LUGLIO

A Savona, Nadia Zavatta, 57 anni, viene ammazzata dal marito Antonino Santangelo, 64 anni, con due coltellate. Dopo averla uccisa, l’uomo si è tolto la vita, lasciando un bigliettino indirizzato ai figli, nel quale scriveva: ‘Raggiungo la mamma’. I due, secondo quanto ricostruito, stavano per separarsi.

10 LUGLIO

A Giarre, in provincia di Catania, viene ritrovato il corpo senza vita di Catena Pagano, detta Debora, 32 anni. Ad allertare i carabinieri il marito della donna, Leonardo Fresta, 40 anni, riferendo di aver trovato la moglie in casa senza vita. Dal racconto dell’uomo, però, sono emerse contraddizioni e incongruenze. L’uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio.

25 LUGLIO

A Cadorago, in provincia di Como, Valentina Di Mauro, 34 anni, viene uccisa a coltellate nella casa in cui vive con il suo compagno. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Cantù.

24 AGOSTO

A Bologna, Alessandra Matteuzzi, 57 anni, viene uccisa a martellate dal suo ex, Giovanni Padovani, 27 anni, calciatore ed ex modello. Alessandra Matteuzzi è stata trovata riversa a terra e ferita alla testa, in stato di incoscienza. Sul posto la polizia ha trovato anche il compagno, arrestato per omicidio.

1 SETTEMBRE

A Villa Castelli (Brindisi), Giuseppina Fumarola, 46 anni viene ammazzata a colpi di fucile da Vito Sussa, 52 anni che, dopo il femminicidio, si impicca. Secondo quanto accertato al momento dai militari, il fucile era regolarmente detenuto. I due, secondo le prime testimonianze, avevano avuto una relazione.

23 SETTEMBRE

A Spinea, in provincia di Venezia, Lilia Patranel, 41 anni, viene ammazzata a coltellate dal marito, Alexandru Ianosi Dimitrova, classe ’87, arrivato in Italia dalla Romania nel 2017.

2 OTTOBRE

A Scalea, in provincia di Cosenza. Ilaria Sollazzo, 31 anni, è stata uccisa dall’ex compagno Antonio Russo, 25 anni. Il femminicidio è avvenuto in strada, a poca distanza dall’abitazione della donna in cui dormiva la figlia della coppia, una piccola bambina di 2 anni. Russo ha prima sparato alla vittima, togliendole la vita, poi ha fatto fuoco contro se stesso, suicidandosi.

11 OTTOBRE

Ilaria Maiorano, 41 anni, è stata trovata morta la mattina dell’11 ottobre 2022 all’interno dell’abitazione in cui risiedeva a Padiglione, frazione del Comune di Osimo in provincia di Ancona. La donna è stata uccisa dal marito, Tarik El Ghaddassi.

23 OTTOBRE

A Bolzano, Alexandra Elena Mocanu, 35 anni, è stata trovata morta all’interno dell’abitazione in cui risiedeva a Bolzano. Dopo un lungo interrogatorio, il marito Avni Mecja ha confessato il femminicidio ed è stato fermato per omicidio volontario.

6 NOVEMBRE

A Capoterra, in provincia di Cagliari, Slobodanka Metusev, 48 anni, è stata uccisa dal compagno, Stevan Sajn, 50 anni. La coppia, originaria della Serbia, era ospite di una struttura di accoglienza per migranti e rifugiati politici.

13 NOVEMBRE

A Fano, in provincia di Pesaro Urbino, Anastasiia Alashri, 23 anni, fuggita dalla guerra in Ucraina, lo scorso mese di marzo, è stata uccisa a coltellate a Fano, dall’ex marito, classe 1980, fermato alla stazione di Bologna, mentre stava tentando di fuggire.

16 NOVEMBRE

A San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, Paola Larocca, 55 anni, è morta all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno dopo essere stata aggredita in casa a coltellate dal marito Rodolfo Anastasio, 56 anni, dal quale si stava per separare. Il marito si è allontanato dall’abitazione a bordo di un veicolo e diretto verso il cavalcavia che collega San Mango all’autostrada A2, tra gli svincoli della stessa cittadina e Pontecagnano Nord. Lì ha accostato l’auto, ha legato una corda alla ringhiera laterale, ha avvolto il cappio al collo e si è lasciato cadere nel vuoto, impiccandosi.

21 NOVEMBRE

A Spinea, in provincia di Venezia, la 37enne di origini albanesi Mynevere Karabollaj e il suo compagno di 24 anni, Flonino Merkuri, sono stati ammazzati nella notte dall’ex marito con cui la donna si era trasferita nel Veneziano anni fa e poi separata. Alla base del duplice omicidio, secondo la ricostruzione dei carabinieri che indagano, il rifiuto da parte dell’uomo di accettare la nuova relazione della ex moglie.

