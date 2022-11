Le vittime sono un uomo e una donna di origini albanesi, i corpi senza vita ritrovati nella loro abitazione di Spinea

Un uomo e una donna di origini albanesi, sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione a Spinea, in provincia di Venezia. A trovare i corpi dei due, con ferite da taglio, sono stati i carabinieri allertati dalla figlia della donna, preoccupata perché dal pomeriggio non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Le indagini dei carabinieri, partite nella serata di ieri, sono andate avanti tutta la notte.

L’uomo che ha ucciso, nella serata di ieri, la coppia si sarebbe suicidato, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. All’alba, i militari hanno ritrovato il corpo dell’uomo in un capannone in via Oriago, a Venezia. Secondo le ricostruzioni, la donna, Mynevere Karabollaj, 37enne di origini albanesi, si era trasferita da qualche anno a Spinea, insieme al marito, dal quale però si era separata. Alla base del duplice omicidio il rifiuto dell’assassino di accettare la nuova relazione della ex moglie. A morire, infatti, anche il nuovo compagno della donna, il 24enne di origini albanesi, Flonino Merkuri.

