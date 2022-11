Bergoglio ha salutato i fedeli facendo due volte il giro della piazza a bordo della sua auto ed è poi entrato nella cattedrale

(LaPresse) Papa Francesco è arrivato in piazza della cattedrale ad Asti, a bordo della ‘Papa mobile’. Ha salutato i fedeli facendo due volte il giro della piazza a bordo della vettura ed è poi entrato nella cattedrale con Don Paolo, con il quale co-celebrerà la messa. Giunto in sedia a rotelle Bergoglio presiederà la Messa per incontrare la comunità diocesana dalla quale erano partiti i genitori per emigrare in Argentina e i giovani provenienti da tutta la regione in occasione della XXXVII Giornata mondiale della gioventù celebrata oggi nelle Chiese particolari. Al termine della celebrazione eucaristica, il pontefice guiderà la recita dell’Angelus con i fedeli e i pellegrini. Dopo la recita dell’Angelus e la benedizione finale, il Santo Padre raggiungerà l’Episcopio per il pranzo.

