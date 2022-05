Reggio Emilia, 17 mag. (LaPresse) – I familiari di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane e residente a Novellara (Reggio Emilia) di cui non si hanno più notizie dall’aprile dell’anno scorso, sono stati tutti rinviati a giudizio dopo l’udienza preliminare. A processo, previsto per il febbraio 2023, dovrebbero andare lo zio della giovane e due cugini, arrestati nei mesi scorsi tra Francia e Spagna e ora in carcere a Reggio Emilia, e i genitori della ragazza, partiti per il Pakistan l’estate scorsa, ma mai rientrati in Italia. Della giovane non si hanno più notizie dalla scorsa primavera, dopo che aveva rifiutato un matrimonio forzato.

