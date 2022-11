Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni: "Questo riconoscimento credo evidenzi l’importanza e l’urgenza che il tema del fine vita"

Marco Cappato si dice onorato per l’Ambrogino d’Oro che gli verrà conferito dal Comune di Milano. Un riconoscimento alla persona ma soprattutto alle battaglie civili che da anni porta avanti, tra tutte quelle sul fine vita. “Dedico questo premio a Fabiano Antoniani (Dj Fabo) e al suo coraggio di agire pubblicamente, di rendere pubblica la sua battaglia per essere libero di scegliere. Una battaglia, che dalla sua stanza nel quartiere Giambellino a Milano, è diventata una battaglia per la libertà di tutti”, ha dichiarato il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e Fondatore di Eumans.

“Questo riconoscimento, che ricevo con grande onore – prosegue Cappato – credo evidenzi l’importanza e l’urgenza che il tema del fine vita, e in generale tutti diritti civili, hanno nella nostra società, anche se la politica è ferma e senza proposte concrete per le persone. A prescindere da come la si pensi nel merito e dalle posizioni che ognuno può avere, questi temi esistono e non scompaiono. E questo vale non solo per il fine vita, ma per tutti i diritti civili”.

“La mia lotta con l’Associazione Luca Coscioni – prosegue Cappato- parte da posizioni e proposte precise e proprio da Milano è partita la storia che ha cambiato le regole sul fine vita in Italia. Ripartire dalle persone e dai cittadini è centrale ora più che mai: Eumans, il movimento paneuropeo di cittadini che ho fondato, si propone di attivare tutti gli strumenti di iniziativa popolare per raggiungere obiettivi per la democrazia e la sostenibilità e il successo ottenuto, grazie anche al lavoro dell’Associazione Luca Coscioni, sulla piattaforma online per raccogliere le firme digitali su referendum e proposte di legge di iniziativa popolare ne è un chiaro esempio. Piattaforma che ora dovrebbe essere estesa anche alla sottoscrizione di liste elettorali e agli strumenti di partecipazione negli enti locali”.

