Svelati i premiati dell'Ambrogino d'oro 2022: c'è anche don Giussani, medaglia alla Memoria

Svelati i premiati dell’Ambrogino d’oro 2022. La Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha indicato i 40 nomi che saranno insigniti dei riconoscimenti il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. In particolare, saranno consegnate una Grande Medaglia d’Oro alla Memoria, 4 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza. La Grande Medaglia d’oro alla Memoria andrà a don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, mentre le Medaglie d’oro alla Memoria saranno dedicate a Manlio Armellini, Cesare Cadeo, Valentino De Chiara e a Carmen De Min. Medaglia d’oro a Diego Abatantuono, Alfredo Ambrosetti, Alessandra Bonaiti Berlenghi, Marisa Cantarelli, Marco Cappato, Antonella Ferrari, Michele Luigi Alberto Januzzelli, Enzo Lizzi, Martino Midali, Mauro Pagani, Francesca Parvizyar, Michela Proietti, Cesare Sirtori, Francesco Paolo Tronca e Gianvincenzo Zucotti. Gli attestati di Civica benemerenza andranno a Accademia Scherma Milano SSD, Silvio Anderloni, Associazione Circolo Meazza, Associazione Confesercenti Milano, Associazione Corpo Musicale di Crescenzago, Associazione Donna e Madre onlus, Associazione La Vitalba, Associazione L’Ortica, Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Ippolito Nievo, Massimiliano Bianchi, Consulenti del Lavoro di Milano – Ordine Provinciale, Consulta Periferie Milano, Fondazione Cariplo, Memorial Italia, Off Campus Polimi, Portinaro Nicola, Progetto Metamorfosi, Ratti Pierluisa, Tarticchio Piero, Università Card. G. Colombo per studenti della terza età.

