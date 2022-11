La ragazza è rientrata a casa dopo essere stata in carcere per quasi 2 mesi in Iran

Alessia Piperno è rientrata a casa. La 30enne è tornata nella sua Roma dopo essere stata detenuta per quasi 2 mesi in carcere a Teheran.

“Alessia è provata psicologicamente, però non gli è stato torto un capello” ha raccontato Alberto Piperno, padre della ragazza tornata ieri dopo oltre quaranta giorni di prigionia in Iran, intervistato a Rainews24. “Una violenza psicologica ma non fisica“, ribadisce. “Noi non ci rendiamo conto in che Stato viviamo: l’Italia è un Paese fantastico”.

La giovane travel blogger “ora è a casa che si sta riprendendo”, spiega il padre. “Per ora non ha intenzione di ripartire”, assicura Piperno. “Magari qualche viaggetto un po’ più tranquillo”, altrimenti “non sarebbe Alessia”, dice. “Alessia ama viaggiare, ama il mondo. Ama la gente e non riusciva a capire perché era stata arrestata. Diceva: io non ho fatto niente. Non ha mai partecipato a manifestazioni – ribadisce il padre – anzi rifuggiva da queste cose. Lei è tutta un’altra persona”.

