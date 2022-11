La blogger romana al suo rientro in Italia è stata accolta dal sindaco della capitale

Alessia Piperno è tornata a casa dopo una detenzione durata 40 giorni nel carcere Evin, a Teheran, in Iran. “Sono stati 45 giorni duri, è stato difficile, ma non ho subito violenze” ha detto la blogger romana al suo rientro in Italia.

Ad accoglierla c’erano i suoi genitori, Manuela e Alberto, e il fratello David. In felpa blu, la ragazza è stata accolta anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in mattinata, dopo avere avuto conferma, ha avvisato i genitori che la giovane era già in viaggio verso l’Italia. Abbracciata dal padre, che la proteggeva dalla folla di telecamere e cronisti che la stava aspettando, la ragazza ha fatto rientro nella sua casa, nel quartiere romano di Colli Albani. Visibilmente dimagrita, ma in buone condizioni di salute è entrata nel portoncino del palazzo. Finalmente a casa.

Alessia si è intrattenuta pochi minuti con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo l’arrivo all’aeroporto di Ciampino, e al primo cittadino ha raccontato brevemente dei giorni di prigionia. Gualtieri le ha dato il bentornato a nome della città di Roma e l’ha invitata in Campidoglio. Con Alessia e il sindaco c’era anche la famiglia della ragazza.

