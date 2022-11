La vittima è un operaio di 41 anni: è la terza morte bianca in 24 ore

Un operaio di 41 anni è morto ad Ortona, in provincia di Chieti, mentre era al lavoro su un galleggiante impiegato per i traffici portuali. Un gancio di una gru lo ha colpito in pieno gettandolo a mare. Sono intervenuti i soccorsi che hanno recuperato l’uomo e lo hanno trasportato al Santo spirito di Pescara dove purtroppo è deceduto. Sul posto carabinieri, polizia e capitaneria di porto.

Si tratta della terza ‘morte bianca’ in Italia nelle ultime 24 ore. Prima un operario è stato schiacciato da alcuni tubi di metallo in un’azienda di La Loggia, nel Torinese, poi una donna è deceduta dopo essere rimasta incastrata tra un macchinario che trasporta il vetro e una macchina per i bancali, in un’azienda di Piacenza.

