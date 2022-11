La donna sarebbe rimasta schiacciata tra due macchinari in una vetreria a Borgonovo

Una donna di 50 anni è morta, questa notte a Borgonovo, in provincia di Piacenza, dopo un incidente sul lavoro in una vetreria del paese. Secondo quanto confermato dai carabinieri di Piacenza, la donna sarebbe rimasta incastrata tra un macchinario che trasporta il vetro e una macchina per i bancali e a causarne il decesso sarebbe stato un trauma da schiacciamento. In base a quanto riferito, è in corso un’indagine ed è stata sequestrata l’attrezzatura. Il corpo della 50enne, di Borgonovo, è a disposizione del medico legale per l’esame autoptico. Sul luogo dell’incidente, questa notte, è intervenuta una équipe del 118.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata