Foto dall'archivio dei segretari di Cgil, Cisl e Uil

Il segretario generale della Cisl: "Auspico da subito confronto con le parti"

Oggi Cgil, Cisl e Uil tornano in piazza per la salute e la sicurezza sul lavoro. E’ in corso la manifestazione dalle 10 in Piazza Santi Apostoli. Dal palco, oltre al contributo di delegati e delegate delle tre confederazioni, prenderanno la parola i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

In Italia – ricorda la Cgil – nel 2022, si sono registrati, ad oggi, 600 morti, 400mila infortuni, 77% di irregolarità aziendali. Per le tre Confederazioni “non sono solo numeri, riguardano la vita delle persone, la loro dignità, i loro diritti”, per questo invitano tutte e tutti a mobilitarsi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le parole dei segretari dei sindacati

“Auguri di buon lavoro alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla sua squadra di governo, con l’auspicio che sappia da subito mettere in campo un dialogo e un confronto con le parti sociali”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine della manifestazione dei sindacati a Roma.

“Facciamo gli auguri di buon lavoro al governo Meloni. Questo paese ha bisogno di risolvere molti problemi, su questi problemi noi siamo pronti a dare il nostro contributo e le nostre proposte”. Lo ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, a margine della manifestazione dei sindacati a Roma.

“E’ il momento di non dare più soldi a pioggia alle imprese, i soldi pubblici. I soldi devono essere vincolati per gli investimenti che fai e per la sicurezza che metti in campo e non a prescindere, lo diciamo al governo”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini alla manifestazione a Roma per la sicurezza sul lavoro.

