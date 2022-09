Poco dopo le 5 di stamani il fiume Misa, a Senigallia, in provincia di Ancona, ha iniziato a straripare, dopo aver raggiunto il limite massimo nella tarda serata di ieri

Gli ultimi aggiornamenti in diretta sull’ondata di maltempo che nella notte ha colpito le Marche: una tragedia il cui bilancio è salito a 8 vittime e quattro dispersi, tra cui due bambini. “Dal punto di vista dell’emergenza nell’entroterra è ormai terminato l’evento meteorologico. In tarda serata tutta l’acqua caduta nell’entroterra è arrivata al mare tramite i fiumi. Ci sono ancora persone isolate, che stiamo recuperando. Non ci sono situazioni di pericolo per la popolazione ma di danni ce ne sono: il comune di Cantiano è isolato così come un paio di case di riposo”, ha detto a LaPresse Stefano Stefoni, direttore protezione civile e sicurezza del territorio della Regione Marche. Quattro sono le vittime nella frazione Pianello del comune di Ostra (Ancona), una nel comune di Barbara, dove ci sono ancora tre dispersi, e una a Trecastelli. Tra i dispersi anche un bambino di 8 anni. La sua mamma, secondo i Vigili del fuoco, è stata salvata nella notte dai soccorritori: erano in auto nel tentativo di fuggire dall’acqua che ha allagato la cittadina di Barbara.

10:11 – Acquaroli: “Da Mattarella e Draghi vicinanza e supporto”

“Ho appena ricevuto le chiamate del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Il Presidente Mattarella ha espresso la solidarietà alla nostra comunità e gratitudine a tutti quanti stanno instancabilmente lavorando per i soccorsi”. Così il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. “Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso la sua vicinanza – dice – rassicurandomi sul supporto per ogni necessaria esigenza. Il dolore per quanto accaduto è profondo ma la comunità marchigiana è forte e saprà reagire. “Il pensiero va alle persone scomparse e alle loro famiglie, a cui esprimo cordoglio e vicinanza”.

10:08 – Marsilio: “Nostra Protezione civile a disposizione”

“A nome personale, della giunta che presiedo e dell’intera comunità abruzzese, esprimo il cordoglio per le vittime e la vicinanza al presidente Acquaroli e alla popolazione marchigiana che in queste ore è stata colpita da una forte ondata di maltempo”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, riferendosi alle numerose vittime e ai dispersi che si registrano a causa dell’alluvione che ha colpito le Marche. “Come regione Abruzzo abbiamo comunicato di mettere a disposizione le forze della nostra protezione civile in caso di bisogno”.

10:07 – Bilancio sale a 8 vittime e 4 dispersi

Sale il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche nella serata di ieri: secondo fonti della Prefettura sono 8 i morti e 4 dispersi.

10:03 – Latini: “Una catastrofe, seguiamo evoluzione”

“Una catastrofe si è abbattuta sulle Marche. L’impeto dell’alluvione ha lasciato profonde ferite in alcuni Comuni del territorio a Nord della regione. Il nostro pensiero è principalmente per le vittime e per le loro famiglie, a cui vanno le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’Assemblea legislativa tutta. Ci sarà poi il tempo per una valutazione oggettiva dei danni e di una responsabile lettura di quelle che sono le azioni da mettere sul tappeto per la salvaguardia del territorio. Non mancheremo di seguire l’evolvere della situazione in stretto contatto con l’Esecutivo regionale e con i responsabili della nostra Protezione civile, che si sono subito attivati per fronteggiare, con i mezzi e le risorse a disposizione, quanto stava accadendo. È proprio in momenti come questo che occorre attivare la massima unità d’intenti nell’interesse della comunità marchigiana che è, e resta, il nostro principale impegno”. Così il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, sulle conseguenze dell’ondata di maltempo che ha investito le Marche

09:52 – Vigili del fuoco, salvate decine di persone sui tetti

Sono state salvate nella notte decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi. Lo comunicano i vigili del fuoco in un tweet: 180 gli operatori al lavoro in queste ore, più di 150 gli interventi effettuati. Al momento il bilancio è di 7 morti e 3 dispersi.

09:37 – Sindaco Barbara: “Dispersi madre con figlia e bambino”

Sale il numero di minori dispersi a Barbara, comune tra i più colpiti dall’alluvione nelle Marche: momento, conferma a LaPresse il sindaco Riccardo Pasqualini, risultano dispersi una madre con la figlia e un bambino.

08:56 – Renzi: “Tragedia atroce, impegno partiti per tornare a Casaitalia”

“La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitudine per i soccorritori. Sarebbe bello che tutte le forze politiche prendessero un impegno formale per tornare al progetto di #CasaItalia lanciato da Renzo Piano”. Lo scrive su Twitter il leader di Iv Matteo Renzi.

08:42 – Meloni: “In contatto con Acquaroli, situazione complessa”

“Sono in contatto con il presidente Acquaroli. La situazione complessa e sembra peggiorare ora dopo ora rispetto all’idea che ne avevamo avuto all’inzio. Ho dato piena disponibilità per qualunque cosa dovesse servire anche a livello centrale”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1.

08:39 – Calenda: “Dolore per le vittime e vicinanza alla popolazione”

“Di fronte alla tragedia delle Marche non c’è che il dolore per le vittime, la vicinanza alla popolazione colpita e la speranza che i soccorritori riescano nella loro missione”. Così su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

08:39 – Conte: “Pronti a fare il possibile per aiutare le famiglie”

“Ci stringiamo forte ai marchigiani in queste ore drammatiche. Pronti a fare tutto il possibile per aiutare le famiglie e i territori colpiti”. Così su Twitter il leader del M5S Giuseppe Conte.

08:36 – Da Milano vigili del fuoco partiti per zone colpite

Sono partiti ieri sera dal comando di Milano nove persone del nucleo contrasto rischio acquatico dei vigili del fuoco. Il personale è arrivato nel Comune di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino e dirottati al discattamento di Cagli. La squadra è impegnata in attività di soccorso.

08:35 – Letta: “Pd ferma campagna elettorale in regione”

“Fermiamo la nostra campagna elettorale nelle #Marche. In segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite e per dare coi nostri volontari tutto l’aiuto necessario rispetto ai terribili danni della #alluvione”. Lo scrive su Twitter il segretario Pd Enrico Letta. “Attoniti e senza parole di fronte alla tragedia che si è abbattuta sulle #Marche. Il pensiero e il pianto per le vittime. La speranza che i soccorritori abbiano successo nel loro incessante lavoro”, aggiunge.

08:33 – Salvini: “Un pensiero e tutto l’aiuto possibile per le Marche”

“Sassoferrato, provincia di Ancona. Un pensiero alle popolazioni colpite dal nubifragio nelle Marche, una preghiera per le vittime e tutto l’aiuto possibile!”. Così su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, pubblicando un video dell’alluvione che ha colpito le Marche.

08:08 – Capo protezione civile Curcio in viaggio per le Marche

È in viaggio per le Marche il capo della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, dove parteciperà alla riunione in prefettura ad Ancona per fare il punto della situazione dopo la bomba d’acqua che ha colpito la regione, soprattutto nella zona di Senigallia.

L’ondata di maltempo che ha investito la Regione Marche ha provocato almeno sette morti e tre dispersi. “Dal punto di vista dell’emergenza nell’entroterra è ormai terminato l’evento meteorologico. In tarda serata tutta l’acqua caduta nell’entroterra è arrivata al mare tramite i fiumi. Ci sono ancora persone isolate, che stiamo recuperando. Non ci sono situazioni di pericolo per la popolazione ma di danni ce ne sono: il comune di Cantiano è isolato così come un paio di case di riposo”. Lo dice a LaPresse Stefano Stefoni, direttore protezione civile e sicurezza del territorio della Regione Marche. “C’è stata qualche frana e qualche smottamento sulle strade, per le quali sono intervenuti l’Anas e i Vigili del Fuoco”, spiega Stefoni. “Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore, la metà di quello che piove in un anno nella regione”, sottolinea Stefoni.

Tra i dispersi c’è anche un bambino di 8 anni, a Barbara in provincia di Ancona. La sua mamma, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, è stata salvata nella notte dai socorritori, ma del bambino, al momento, non vi è alcuna traccia. Mamma e figlio erano in auto, nel tentativo di fuggire dall’acqua che ha allagato la cittadina.

Quattro sono le vittime nella frazione Pianello del comune di Ostra (Ancona), una nel comune di Barbara, dove ci sono ancora tre dispersi, e una a Trecastelli. A Bettolelle, frazione del Comune di Senigallia, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco, è stato poi recuperato il corpo senza vita di un uomo, travolto dall’acqua mentre era a bordo della sua automobile.

“Nel comune di Senigallia c’è qualche difficoltà, ci sono state esondazioni nelle campagne prima della città ma nel centro abitato parlerei più di tracimazione che di esondazione, con l’acqua che esce sui vialetti laterali”, osserva Stefoni. “Il sindaco ha veicolato informazioni sin dal pomeriggio”. Per precauzione è stata anche interrotta la ferrovia Adriatica, che sarà riaperta nel giro di qualche ora.

Poco dopo le 5 di stamani il fiume Misa, a Senigallia, in provincia di Ancona, ha iniziato a straripare, dopo aver raggiunto il limite massimo nella tarda serata di ieri. Il Comune di Senigallia ha invitato la popolazione a “portarsi ai piani alti” e a “non uscire da casa”.

“Voglio sperare che il bilancio delle vittime sia definitivo, al momento non ci sono, per fortuna, altre vittime”. Lo ha detto a Rainews24 Stefano Aguzzi, assessore alla protezione civile della Regione Marche. “In molti – ha aggiunto – dopo aver passato la notte all’addiaccio, si stanno recando in ospedale. Non era nemmeno prevista una simile pioggia così insistente. E abbiamo avuto questa esondazione così repentina e improvvisa che non ha dato spazio per altro purtroppo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata