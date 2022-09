Il presidente del Consiglio ha visitato le zone colpite dal maltempo

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Ostra, in provincia di Ancona, città duramente colpita dall’alluvione. Ad attenderlo, davanti il palazzo comunale, i sindaci di Ancona, Jesi, Senigallia e Marotta-Mondolfo. Draghi è entrato subito in Comune per fare un briefing con la sindaca, Federica Farnesi, il governatore della Regione Francesco Acquaroli, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e l’assessore regionale Stefano Aguzzi. Draghi ha ricevuto gli applausi delle persone che lo attendevano. “E’ un disastro. Un disastro che bisogna affrontare. La sindaca mi ha detto che sono sicuri che ce la faranno, è determinata” ha detto Draghi. “Faremo tutto il necessario. Vi abbracciamo tutti, vi siamo vicini e contate su di noi”, conclude.

