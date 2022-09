Federica Fanesi a LaPresse: "Le finestre sono state sfondate dall'impeto della corrente e i mobili gli sono franati addosso"

Fernando Olivi, 82 anni, una delle vittime dell’alluvione a Ostra, “era un anziano con problemi di mobilità, che abitava in una casa la primo piano. Purtroppo la sua abitazione è stata invasa dall’acqua quando il fiume Misa è esondato. Le finestre sono state sfondate dall’impeto della corrente e i mobili gli sono franati addosso, intrappolandolo in casa. Per lui non c’è stato scampo”. A dirlo a LaPresse è la sindaca di Ostra, Federica Fanesi, che in queste ore si sta preparando ad affrontare la prossima allerta meteo prevista per domani. Oltre a Olivi, sono morti ad Ostra anche Diego Chiapetti e Giuseppe e Andrea Tisba.

