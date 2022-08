Sotto choc i due amici. Il ragazzo, di 25 anni, si trova in coma farmacologico

Tre ragazzi sono stati colpiti da un fulmine sul Gran Sasso d’Italia mentre erano in un’escursione al sentiero che porta all’Osservatorio astronomico del massiccio. Uno dei giovani è ferito gravemente ed è stato trasportato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. A soccorrere i giovani è stato il personale medico del 118 e il Soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo con l’elisoccorso.

I tre avevano quasi raggiunto gli impianti funiviari, trovandosi a circa 200 metri dal posto in cui stamane hanno parcheggiato l’auto, quado sono stati sorpresi dal temporale. I due amici, 24 e 28 anni, sono stati sbalzati dal fulmine, sono stati raggiunti dal personale medico alla base della funivia di Campo Imperatore per essere trasportati in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio aquilano per accertamenti. Simone Toni, il giovane romano 25enne ricoverato in terapia intensiva in condizioni più gravi, è in coma farmacologico il giovane escursionista oggi colpito in pieno da un fulmine, mentre era in montagna con altri 2 amici romani a Campo Imperatore, sul Gran Sasso D’Italia. Si tratta di Simone Toni, 28 anni di Tivoli, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile del capoluogo di regio.

Episodio simile anche ieri, in Piemonte, dove hanno perso la vita l’imprenditore ALberto Balocco e l’amico: i due sono stati folgorati durante un temporale mentre erano in bicicletta. I funerali di Alberto Balocco, presidente e ad dell’azienda dolciaria di famiglia, avranno luogo lunedì 29 agosto alle 15.30 nella cattedrale di Fossano (Cuneo), partendo palazzo Daviso a via Roma 142. Domenica alle 19 nella cattegrale sarà recitato il rosario. La famiglia chiede di affrontare il lutto in forma priva motivo per cui “si dispensa dalle visite” chiedendo “non fiori ma opere di bene”.

