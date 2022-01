L'identificazione dei 18 del branco è avvenuta attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dei video apparsi sui social, software di riconoscimento facciale

È caccia al branco che la notte di Capodanno ha accerchiato, aggredito, molestato 9 ragazze in piazza Duomo a Milano. Le perquisizioni della polizia, coordinata dalla Procura di Milano e da quella presso il Tribunale per i Minorenni, sono scattate all’alba nei confronti di 18 ragazzi, tra i 15 e i 21 anni, a Milano e a Torino. I perquisiti sono sia italiani di origini nordafricane sia stranieri, tra loro sono 3 i minorenni.

Dei 18 perquisiti (10 a Torino e 8 a Milano), 12 al momento sono gli indagati, anche se il numero è destinato a crescere. Violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate sono le ipotesi di reato nelle indagini del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo che sono appena all’inizio. Forze dell’ordine e magistratura sono al lavoro per individuare altre possibili vittime del branco che andrebbero, qualora accertate, ad aggiungersi alle 9 ragazze già riconosciute come tali. Vittime non solo della notte di San Silvestro, ma avvenute anche in altri momenti con lo stesso schema. Così come vanno avanti le indagini per identificare ulteriori possibili aggressori e le singole responsabilità.

L’identificazione dei 18 del branco è avvenuta attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dei video apparsi sui social, software di riconoscimento facciale. Gli inquirenti hanno ascoltato anche i testimoni e le vittime stesse dell’aggressione della notte di San Silvestro. È stato così che si è arrivati all’identificazione dei 18 dei branco che, a vario titolo, hanno partecipato al raid di Capodanno. Le perquisizioni sono state eseguite anche dai poliziotti della Sezione di Polizia Giudiziaria milanese, della Squadra mobile della Questura di Torino e dei Reparti Prevenzione Crimine Lombardia e Piemonte.

Tra le vittime ci sono una studentessa fuorisede 19enne, rimasta per diversi minuti in balia del branco e due turiste tedesche di 22 anni.

Entrambi gli episodi sono stati filmati da altri presenti e sono finiti in rete. A questi tre casi, grazie alle denunce delle vittime e alle ricerche, se ne sono aggiunti altri 6. Le 9 ragazze, secondo quanto ricostruito finora, sarebbero state aggredite in 3 momenti distinti. Due assalti sarebbero avvenuti all’angolo tra piazza Duomo e via Mazzini, mentre altre ragazze sarebbero state avvicinate e accerchiate in piazza, in prossimità della chiesa cattedrale alla cattedrale.

