Il capo della Protezione civile: "Bisogna prendere coscienza dell'area in cui si vive"

Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, a Napoli per un’assemblea pubblica per informare la cittadinanza in merito ai fenomeni legati al bradisismo nell’area dei Campi Flegrei. “Nessuno può escludere nuove scosse, pianificati diversi scenari“, ha spiegato Curcio aggiungendo: “L’attenzione c’è, la pianificazione c’è. Bisogna prendere coscienza dell’area in cui si vive“. Confermato un piano di analisi sulla vulnerabilità sulla parte privata e pubblica. “Già in corso una serie di verifiche per il momento dall’esterno degli edifici più vulnerabili”, ha detto il capo della Protezione civile.

