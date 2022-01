La Procura al lavoro per accertare molestie e furti

Le indagini sulla violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne, avvenuta in piazza Duomo la notte di Capodanno, si stanno allargando anche ad altri episodi. Oltre all’aggressione alla ragazza, avvenuta intorno all’1.30 e filmata da qualcuno dei presenti, anche altre giovani hanno denunciato episodi simili. L’amica che era con la 19enne si sarebbe salvata solo grazie all’intervento di un ragazzo che era con lei. Anche altre due giovani di origine straniera hanno raccontato di essere state aggredite da un gruppo di uomini. Tutta la scena è stata ripreso ed è finito on line.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, si stanno appuntando anche su altri episodi che potrebbero aiutare inquirenti e investigatori a identificare alcuni membri del ‘branco’ che ha partecipato alle violenze. Le vittime hanno parlato in tutto di una trentina di uomini, alcuni dei quali anche stranieri. Inquirenti e investigatori stanno vagliando tutte le denunce presentate dopo la festa in piazza Duomo – anche per furto e per rapina – per capire se le vittime siano state anche molestate sessualmente. Anche le immagini catturate dalle telecamere attive nella notte di Capodanno in piazza Duomo sono al vaglio di inquirenti e investigatori, che stanno cercando di identificare chi abbia aggredito le ragazze.

