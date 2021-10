Presente anche il segretario Pd Enrico Letta

(LaPresse) Lungo abbraccio tra Pierluigi Bersani e Maurizio Landini, in piazza San Giovanni a Roma, dove oltre 100mila persone sono arrivate da tutta Italia per la manifesazione unitaria dei sindacati, indetta dopo l’assalto alla sede della Cgil da parte di militanti di Forza Nuova e attivisti No Green Pass. “Come il sindacato di una volta che quando c’erano i cazzi acidi tremava la gente, riempiva le piazze per la gente”, commenta l’ex segretario del Pd parlando con il leader della Cgil. Accanto a loro anche Enrico Letta che si complimenta con Landini per la riuscita della manifestazione.

