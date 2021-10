In programma altri presidi No Green pass. Preoccupa in particolare la manifestazione di Milano

Migliaia di persone attese oggi a Roma per partecipare alla manifestazione unitaria dei sindacati contro fascismi e violenza, indetta dopo l’assalto alla sede della Cgil di sabato 9 ottobre da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova e attivisti no-vax.

Il raduno è stato convocato in piazza San Giovanni alla ore 14 e si stima si possano arrivare circa 50 mila persone. Ma la mobilitazione è iniziata prima per chi è arrivata da fuori Roma: il corteo è partito alle 10:3o da piazza dell’Esquilino diretto a San San Giovanni.

Una manifestazione che porterà a deviazioni e interruzioni del trasporto pubblico locale. Percorsi alternativi per le linee 16-51-70-71-75-81-85-87-117-360-590-649-714 -792-C3. Sospeso il capolinea di piazza di Porta San Giovanni.

“Attesi 800 pullman, 10 treni e voli speciali. Appuntamento ore 14 in Piazza San Giovanni”, fanno sapere i sindacati.

🗣 ‘ #Maipiufascismi: per il lavoro, la partecipazione, la democrazia’: domani, #16ottobre, a Roma attesi 800 pullman, 10 treni e voli speciali.

Sempre oggi attesi nuovi sit in e presidi no-Green pass in varie città, dopo quelli di ieri nel primo giorno di obbligo di certificazione per i lavoratori. Ci sono stati scioperi e disagi ma l’Italia non si è fermata. Massima allerta del Viminale per l’ordine pubblico. Preoccupa in particolare la manifestazione di Milano in programma alle 17 che partirà da piazza Fontana. Il corteo si snoderà per le stradi centrali della città fino a concludersi in corso Sempione davanti alla sede della Rai.

Il comitato ‘No Green pass Milano’ non ha trovato l’accordo con la questura per il corteo: la richiesta degli organizzatori a coloro che intendono partecipare è di fare attenzione “ai provocatori che ci immaginiamo saranno ancora più numerosi delle volte precedenti”. Per il comitato “evidentemente l’obiettivo per qualcuno non è quello di avere manifestazioni pacifiche ma esattamente il contrario”. La sorveglianza a edifici particolarmente significativi come il tribunale, la prefettura, ma anche le sedi di partiti politici e sindacati, le redazioni dei media, e altri possibili obiettivi scientifici è stata rafforzata. L’obiettivo è quello di evitare che le scene viste sabato scorso a Roma possano ripetersi.

